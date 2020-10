La donna diavolo, tatuaggi in posti assurdi e lingua un po’ speciale – FOTO

Una donna in Brasile ha deciso di fare tatuaggi nei bulbi oculari e si è fatta biforcare la lingua diventando di fatto una donna diavolo.

Negli ultimi anni il tatuaggio è diventato una vera e propria modo: uomini e donne amano colorare il rispettivo corpo con immagini di vario genere. C’è chi ama farsi un fiore, c’è chi ama marchiare sulla propria pelle il nome del compagno, c’è chi preferisce gli animali, chi i simboli cinesi, chi i personaggi dei cartoni animati. Dal Brasile, tuttavia, arriva una storia decisamente particolare. Una tatuatrice ha deciso di modificare il suo corpo al punto tale da diventare una donna diavolo.

La donna diavolo, tatuaggi in posti strani e una lingua particolare

La ragazza brasiliana ha totalmente stravolto il suo corpo con una moltitudine incredibile di tatuaggi. La tatuatrice ha deciso addirittura di farsi alcuni tatuaggi anche nei bulbi oculari riempiendo la zona con un colore rosso. Come se non bastasse, la donna ha anche deciso di farsi biforcare la lingua diventando di fatto una donna diavolo. Nelle foto che circolano in rete, la protagonista della vicenda indossa anche due corna di colore rosso tipiche del personaggio satanico. Prima di colorare di rosso i bulbi oculari, qualche tempo prima aveva optato per un colore giallo.

Le foto che circolano in rete sono davvero paurose. La donna non è l’unica persona al mondo che ha deciso di modificare totalmente il suo aspetto: in una delle innumerevoli fotografie, c’è anche un ragazzo che ha cambiato il suo look in modo alquanto particolare.

