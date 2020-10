Bellissima Laura Pausini. La cantante si mostra al top del suo splendore e dà ai followers un appuntamento da non mancare assolutamente.

È incantevole Laura Pausini su Instagram. La cantante romagnola originaria di Faenza si fa vedere in vesti che rasentano il sensuale ma che unite alla dolcezza del suo sorriso ed alla profondità delle sue riflessioni ce la mostrano più umana che mai.

La 46enne autrice di innumerevoli brani di successo allieta i momenti quotidiani di tanti, in casa, in auto, magari anche in ufficio, con le sue celebri canzoni. Ed è così da quando si fece conoscere giovanissima al grande pubblico ad inizio anni ’90. Ora lei è un personaggio pubblico affermato, amatissimo e tanto apprezzato. Ed oltre alla carriera musicale, Laura porta in parallelo anche quelle che sono alcune importanti collaborazioni.

Laura Pausini, lei è ancora la migliore