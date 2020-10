Lazio-Inter: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Lazio-Inter, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2020-2021, è in programma domenica 4 ottobre alle 15: vediamo probabili formazioni e dove vederla in streaming

Lazio-Inter è la terza giornata di campionato di Serie A. Alle 15 di domenica 4 ottobre, ci sarà il fischio d’inizio della sfida tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i nerazzurri di Antonio Conte. Per Lazio e Inter si tratta della terza partita della stagione 2020-2021, dopo la sconfitta dei capitolini contro l’Atalanta e la vittoria dei meneghini sul Benevento.

La Lazio è reduce dal ko per 1-4 a causa di gol di Robin Gosens e Hans Hateboer e della doppietta di Alejandro Gomez; inutile la rete dei padroni di casa, firmata Felipe Caicedo. Per quanto riguarda l’Inter, a decidere il match per per 2-5 sono state la doppietta di Romelu Lukaku e i gol di Roberto Gagliardini, Achraf Hakimi e Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

Lazio-Inter: dove vedere la sfida in tv e streaming

La terza giornata di Serie A di domenica che vede la Lazio di Simone Inzaghi e l’Inter di Conte a confronto sarà visibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma streaming è visibile in abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili. Possibilità di fruire della visione su pc, smartphone, smart tv e tablet. A disposizione anche il canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN.

Lazio-Inter: le probabili formazioni

Nessuno squalificato, ma indisponibili Proto, Lulic, Muriqi. In dubbio Luiz Felipe, Correa, Vavro e Radu. I dubbi di Simone Inzaghi si concentrano solo tra Caicedo e Correa.

Solo un dubbio di formazione anche per Antonio Conte per la partita di domenica pomeriggio. Da decidere se schierare come centrocampista Brozovic o Eriksen. Non fara invece parte del match l’indisponibile Vecino.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Vidal; Lukaku, Martinez. All. Conte

LEGGI ANCHE —> Napoli, arriva l’esito dei tamponi: due positivi e domenica c’è la Juve

Lazio-Inter: l’arbitro del match

A dirigere la terza giornata di campionato tra Lazio e Inter allo stadio Olimpico di Roma sarà il fischietto di Marco Guida di Torre Annunzuata. Gli assistenti arbitrali invece saranno Ciro Carbone e Salvatore Longo. Il quarto ufficiale sarà Davide Massa, l’arbitro VAR Massimiliano Irrati e l’assistente VAR Mauro Vivenzi.

Lazio-Inter: i precedenti della sfida

Le due squadre finora si sono affrontate in tutto 154 volte in Serie A. 64 vittorie per l’Inter, 53 i pareggi e 37 successi per la Lazio. All’Olimpico invece si sono registrati 27 vittorie per i capitolini, 28 partite finite in parità e 22 successi per i nerazzurri. Nelle ultime 5 partite giocate nella Capitale in Serie A i meneghini l’hanno spuntata 3 volte, a fronte delle 2 dei padroni di casa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter