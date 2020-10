Ludovica Pagani, la maglietta di calcio è cortissima, e gli slip? FOTO

Ludovica Pagani più hot che mai, per condividere con i suoi followers un traguardo personale, sceglie un outfit super sexy, la maglietta di calcio è cortissima ma…dove sono gli slip?

Momento brillante per Ludovica Pagani, la bellissima giornalista affermata nel mondo del calcio che pian piano sta raggiungendo traguardi sempre più importanti. Oltre una bellezza che non occorre spiegare perché è agli occhi di tutti, la Pagani è una donna intelligente e molto ironica. Nei giorni scorsi infatti la Pagani impegnata nella sua rubrica dedicata all’oroscopo dei calciatori, il suo fuori onda spontanei ha veramente raccolto larghissimi consensi. Quindi, apprezzata non solo per la bellezza ma per la sua autoironia e la sua tenacia, la Pagani ha tutte le carte a disposizione per puntare sempre più in alto. In questo post pubblicato dalla diretta interessata una manciata di minuti fa, svela a tutto il popolo social il raggiungimento di un traguardo importante: Entrerà a far parte del team EA Sports Fifa.

Ludovica Pagani e la passione per i games

Ruolo importante e apprezzatissimo dalla giornalista sportiva che festeggia l’obiettivo raggiunto scegliendo un outfit sportivo ma aggiungendo quel pizzico di sensualità a cui ormai sono abituati i suoi followers: una maglietta di calcio cortissima con il logo EA Sports FIFA dalle tonalità del nero e del bordeaux. La maglietta non trattiene però la sua prorompente bellezza. La Pagani scrive tacco 12, ma non si vedono le scarpe visto che la foto non la ritrae per intero. Con lo sguardo non rivolto verso l’obiettivo, si riesce comunque a scorgere il suo bellissimo sorriso.

Maglietta rigorosamente personalizzata per la giornalista: dalle stories di Instagram che ha condiviso la Pagani, si legge sulle sue spalle Ludo 10. Per un‘appassionata di game come la Pagani, entrare a fare parte di questo team non può che essere doppiamente apprezzato.

