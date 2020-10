Ludovica Pagani mostra l’intera collezione di intimo, fan senza parole – FOTO

La bella Ludovica Pagani pubblica nelle sue stories di Instagram l’umboxing dell’intimo preso a Victoria’s Secret, fan in visibilio

La 25enne Ludovica Pagani è una delle influencer italiane più seguite sui social con un account Instagram seguito da ben 2,6 milioni di follower. Gli scatti della ragazza sono favolosi e provocanti dove gli utenti possono ammirare la sua bellezza e la generosità delle sue curve. Ludovica, originaria di Bergamo, ha raggiunto popolarità entrando a piè pari nel mondo del calcio, ottenendo un ruolo importante prima a “Sportitalia” e in seguito a “Quelli che il Calcio”.

Nelle stories di ieri però Ludovica ha dato il meglio di sé e ha fatto perdere la testa ai fan. Ha infatti fatto in diretta l’umboxing degli ultimi acquisti fatti a Victoria’s Secret in cui mostra tutti i numerosi completi intimi che ha preso per sé, lingerie ricercata, pizzi e merletti, vedo e non vedo. Ovviamente non ha fatto vedere l’indosso tanto sperato ma ha lasciato l’amaro in bocca ai numerosi maschietti che la seguono con tanto vigore.

Ludovica Pagani, tiktoker sensuale e bellissima

