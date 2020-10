Matrimonio a Prima Vista: chi sono le coppie della nuova edizione in partenza dal 6 ottobre

La pandemia non ferma Matrimonio a Prima Vista che prenderà il via il 6 ottobre: una delle coppie è scoppiata ancora prima di iniziare riducendo a sei il numero dei partecipanti

Giunto alla quinta edizione il programma di Real Time, Matrimonio a Prima Vista, prenderà il via martedì 6 ottobre ed è arrivato il momento di conoscere i protagonisti. La pandemia non ha fermato le registrazioni, rendendo pero’ il programma ancora più estremo. Non solo i partecipanti si ritroveranno sull’altare con dei totali sconosciuti, ma lo dovranno fare senza il supporto di familiari e amici. La produzione non ha potuto infatti organizzare cerimonie come da tradizione, a causa delle restrizioni del periodo.

Inoltre una delle coppie è scoppiata ancora prima di partecipare. La donna selezionata, lavorando in una struttura sanitaria, era potenzialmente più a rischio di altri di essere contagiata e si è preferito non procedere. Saranno tre le coppie protagoniste. Scopriamole.

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio: “Perché ho lasciato Briatore”

I protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 5

La prima coppia è formata da Nicole e Andrea. Lei vive a a Milano, ama ballare e il suo desiderio più grande è quello di realizzarsi lavorativamente e costruirsi una famiglia. Lui invece vive a Montecchio di Vallefoglia e gestisce l’attività di famiglia, un ristorante. Sarà poi la volta di Giorgia e Luca. Lei vive ancora con i genitori ed è una persona piuttosto atletica, non a caso insegna educazione fisica e tiene corsi di nuoto sincronizzato e pallanuoto. Lui ha come passione principale la musica ma non disdegna una partita a calcetto. Entrambi non hanno mai incontrato il vero amore.

LEGGI ANCHE -> Temptation Island, presentata la nuova coppia: “Tra noi non c’è più intimità”

Infine la terza coppia è formata da Sitara e Gianluca. Lei è una cameriera e si descrive come una donna molto indipendente. Lui invece si occupa di animazioni in digitale e cerca di vendere i suoi lavori ad aziende cinematografiche.

Le coppie si ritroveranno all’altare senza conoscere minimamente la persona scelta per loro dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini. Per scoprire quale sarà il loro destino l’appuntamento è su Real Time con Matrimonio a Prima Vista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter