Melissa Satta e Boateng, la coppia ancora al capolinea, i dettagli

Satta e Boateng, dopo essere tornati insieme adesso sono di nuovo in crisi che cosa è successo alla coppia che aveva ritrovato l’amore

Visualizza questo post su Instagram About last night 💫 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 19 Ago 2020 alle ore 3:59 PDT

Kevin Boateng e Melissa Satta lo scorso inverno sono tornati insieme dopo un periodo di separazione. Si sono sposati nel 2014 a Porto Cervo. Per mesi sono apparsi raggianti e felici dopo aver ritrovato l’amore, ma ora sembra che ci sia nuovamente aria di crisi. Addirittura pare che siano arrivati alla fine della loro relazione. I motivi sono ancora ignari, quello che si sa però è che la love story è in suspense. La loro coppia ha attirato molta attenzione mediatica, lei ex velina e lui calciatore. Da parte loro in ogni caso non è stata proferita parola ancora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Valentina Pitzalis, la fine di un incubo durato nove anni

Melissa Satta e il ritorno con il marito annunciato a Verissimo

Visualizza questo post su Instagram 📸 #mfw #mfw2020 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 25 Set 2020 alle ore 1:07 PDT

Era stata lei ad annunciare il ritorno di fiamma con il marito a Verissimo da Silvia Toffanin. Raccontava la lieta novella con un bel sorriso e tanta felicità. Aveva raccontato che era stato necessario un distacco per comprendere meglio la direzione della loro storia. Dopo la separazione hanno capito che i problemi erano risolvibili e sono andati avanti insieme al loro piccolo Maddox, che ora ha 6 anni. Parlava anche del fatto che oggi molti giovani non comprendono l’idea di tenere unita la famiglia a tutti i costi, e che al primo problema gettano tutto.

Lei invece voleva tentare, sopratutto per il figlio e perché viveva la separazione come un fallimento personale. Ma una seconda opportunità se la sono data e almeno potranno guardarsi indietro e dire “ci abbiamo provato”. Ad oggi forse quel tentativo non è finito come doveva e la coppia ha perso nuovamente l’equilibrio. Hanno passato anche la quarantena insieme in Turchia e tutto sembrava andare bene, ora invece Melissa condivide foto sempre da sola su Instagram. Ha partecipato alla Milan Fashion Show, senza suo marito.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ludovica Pagani mostra l’intera collezione di intimo, fan senza parole – FOTO

Visualizza questo post su Instagram 💎💎💎 #boa7eng Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng) in data: 30 Set 2020 alle ore 7:44 PDT

Tuttavia, Boateng condivide con gioia la nuova squadra per cui giocherà e dopo tanti anni all’estero torna in Italia e giocherà per il AC Monza. Questo gesto può significare anche che lui abbia deciso di avvicinarsi a Melissa, che ha sempre dichiarato di voler vivere a Milano. Segno di compromesso? Staremo a vedere cosa accadrà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.