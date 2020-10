Minaccia con l’ascia il nonno, arrestato 35enne

Un 35enne di Vercelli ha costretto il nonno 80enne con cui conviveva a scappare di casa e chiedere aiuto in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Oggi, 2 ottobre, come ogni anno si celebra in Italia la giornata dedicata ai nonni, persone preziosissime della nostra famiglia da preservare e salvaguardare come fossero oggetti inestimabili. Invece arriva da Vercelli una notizia inquietante. Un ragazzo 35enne di Serravalle Sesia nel Vercellese nella giornata di ieri ha minacciato l’anziano nonno 80enne con cui viveva con un’ascia.

La vicenda è avvenuta dopo un litigio per motivi banali: l’anziano nonno è stato obbligato a fuggire dall’appartamento per potersi mettere al sicuro mentre la nonna invece si era chiusa in camera.

Il nipote risultato disoccupato, senza patente, tossicodipendente e con precedenti in materia di stupefacenti e reati contro la persona, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando provinciale di Vercelli per maltrattamenti in famiglia e ora si trova ora in carcere a Vercelli.

Festa dei nonni, per la legge 159 sono “capisaldi della società”

La festa dei nonni è stata istituita in America dal 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter su proposta di Maria McQuade, casalinga del West Virginia che aveva ben quindici figli e quaranta nipoti. La donna decise di rivolgere una petizione al Senato per maggiori tutele, dato il peso considerevole che gravava sulle proprie spalle con i figli e i nipoti al seguito.

In Italia invece la festa dei nonni viene celebrata il 2 ottobre grazie alla legge n°159 del 31 luglio 2005. La normativa ricorda che la giornata di oggi serve proprio a celebrare “l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”.

La legge assegna a Regioni, Province e Comuni il compito di organizzare nella giornata del 2 ottobre iniziative ed eventi che abbiano come obiettivo primario quello di “valorizzare del ruolo dei nonni”.

