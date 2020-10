Naike Rivelli incredibile è vestita! Il VIDEO virale dove cucina polenta

Naike Rivelli. L’artista ormai divenuta star del web pubblica un video in cui la vediamo dietro ai fornelli. Scopriamo le sue tecniche

La figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, ci ha abituato a foto molto provocatorie pubblicate sul suo profilo Instagram. Sicuramente l’intento è quello di far parlare di sè e puntare i riflettori sulla propria persona. La Rivelli però non ha mai nascosto uno scopo artistico; i suoi scatti così forti, sensuali, d’impatto, hanno la peculiarità di essere accompagnati spesso da didascalie che servono a spronare le coscienze su determinati argomenti delicati.

La donna, 46 anni il prossimo 10 ottobre, ha una fisicità prorompente, invidiabile, che sfrutta sapientemente per il suo lavoro. Spesso nei commenti si accendono toni acidi rivolti contro di lei: svampita, volgare, degna di vergogna.

In realtà Naike Rivelli è molto intelligente. Ha capito perfettamente come funziona il nuovo mondo della comunicazione. La televisione oggi è solo uno strumento in mezzo a tanti nel quale è difficile accedere. Il web, invece, è accessibile a tutti: diretto ma, proprio per questo, affollato. Per emergere bisogna avere capacità strordinarie o stupire, essere d’impatto. Quasi 300 mila follower su Instagram e un gran parlare di lei… il suo intento è ben riuscito.

Naike Rivelli, la cucina diventa hot

