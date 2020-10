Napoli, arriva l’esito dei tamponi: due positivi e domenica c’è la Juve

Napoli, due positivi dopo l’ultimo giro di tamponi: uno è Piotr Zieliński. Domenica c’è la partita contro la Juventus

E’ arrivato l’esito del secondo giro di tamponi in casa Napoli. Il primo aveva dato tutti esiti negativi mentre il secondo ha indicato due persone positive. Si tratta del centrocampista polacco Piotr Zielinski e del membro dello staff Giandomenico Costi. Gli azzurri faranno ulteriori controlli nella giornata di domani. L’assenza certa di Zielinski per l’importante sfida di domenica sera contro la Juventus, va ad aggiungersi all’infortunio di Lorenzo Insigne, che ne avrà per un mese circa. Due assenze pesanti in casa partenopea, dove sperano che dagli ulteriori controlli in programma domani non escano altri esiti positivi. Il tutto è nato dopo la sfida di domenica scorsa giocata al San Paolo di Napoli contro il Genoa di mister Maran. Ben 19 i positivi della squadra rossoblu tra calciatori e staff, scoperti soltanto dopo la partita di Napoli.

Da lì la paura per un contagio anche in casa partenopea. Se il risultato fosse confermato, visto il numero di contagiati tra i genovesi al Napoli sarebbe andata piuttosto bene. Il bilancio sarebbe potuto essere decisamente più pesante. Questa la comunicazione tramite l’account Twitter da parte del Calcio Napoli: “Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi”.

Intanto sul fronte mercato gli azzurri sperano di piazzare il colpo last minute di Bakayoko. Chiesto il prestito agli inglesi del Chelsea ed è attesa la risposta nelle prossime ore. Intanto Gattuso ha convinto il giocatore, che ha già allenato a Milano. Sul fronte cessioni Younes verso il prestito al Francoforte, si cerca di cedere Milik. Ora è il turno della Fiorentina che prova a prenderlo dopo tentativi falliti da Roma e Tottenham.

