Netflix ad ottobre. Tutto quello che non dovete perdere

Netflix ad ottobre. Tante sono le uscite durante questo mese sulla piattaforma streaming. Quali sono quelle che non dovete assolutamente farvi sfuggire

Preparate pop corn e copertina. Le uscite di Netflix per il mese di ottobre sono così strepitose che non vorrete mettere piede fuori da casa. Complice il maltempo degli ultimi giorni, sarà un vero piacere rilassarsi sul divano, godendo di un ottimo film o di serie tv raffinate ed emozionanti. Netflix ci ha abituato bene negli ultimi tempi alzando sempre di più il livello in termini di qualità. Cosa ci aspetterà nelle prossime settimane?

Emily in Paris

Orfani di Sex & The City? Non vi preoccupate. La nuova serie con protagonista Lily Collins (figlia dell’insuperabile Phil Collins) promette di riprodurre le stesse magiche atmosfere. Sullo sfondo non c’è più la dinamica New York. Stavolta ci spostiamo nell’elegante Parigi. Il creatore è Darren Star, lo stesso di Beverly Hills – 90210, Melrose Place e lo stesso Sex and the City. La protagonista, giovane americana, si scontrerà con una cultura diversa tra nuovo lavori, amicizie e amori.

Rebecca

Alfred Hitchcock ebbe un successo enorme con la pellicola Rebecca, la prima moglie , tratta dal romanzo omonimo del 1938. Protagonisti furono all’epoca Laurence Olivier e Joan Fontaine. Dal 21 ottobre su Netflix troveremo una versione più moderna dal titolo semplicemente di Rebecca. Diretto da Ben Wheatley, gli interpreti saranno Lily James e Armie Hammer. La trama è conosciuta: una giovane donna sposa un vedovo facoltoso. La presenza della prima moglie sarà ingombrante e ossessiva.

Over the Moon

Glen Keane, animatore Disney famoso per La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, passa alla regia. Dal 23 ottobre vedremo il suo Over the Moon. Trama: una ragazzina appassionata di scienza costruisce un razzo spaziale per atterrare sulla Luna e provare l’esistenza di una dea che vi abita. Una serie di avventure fantastiche l’attendono una volta atterrata sul satellite naturale.

Suburra stagione 3

Ultimo capitolo della serie italiana che ha spopolato su Netflix. Criminalità, politica e chiesa: poteri forti che si scontrano nel teatro maestoso della capitale. Intrighi, tradimenti, atmosfere sempre sul filo del rasoio. Come finiranno le vicende di Aureliano e Spadino? Metteranno sotto scacco Samurai? Lo scopriremo il 30 ottobre

