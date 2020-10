Nicki Minaj, il lieto annuncio per la rapper americana

La 37enne rapper americana Nici Minaj ha partorito il suo primo figlio il 30 settembre. Il padre è il marito della cantante, Kenneth Petty

Visualizza questo post su Instagram #Preggers 💛 Un post condiviso da Barbie (@nickiminaj) in data: 20 Lug 2020 alle ore 7:21 PDT

La rapper Nicki Minaj nata nella capitale di Trinidad ha partorito il suo primo figlio, o figlia, non sappiamo ancora il sesso del nascituro, lo scorso 30 settembre ma la notizia sta facendo eco solo in queste ore.

LEGGI ANCHE -> Valentina Pitzalis, la fine di un incubo durato nove anni

Era stata immortalata da David LaChappelle come una novella Venere di Botticelli con il pancione solo qualche mese fa annunciando la gravidanza a sorpresa. Ora la rapper è diventata mamma per la prima volta. Per la prima volta. La notizia giunge direttamente dal sito Tmz che assicura anche che il parto è andato benissimo. Sembra anche che marito Kenneth Petty abbia chiesto e ottenuto di poter uscire dal carcere per assistere alla nascita del primogenito.

Minaj e Petty si sono sposati lo scorso 21 ottobre dopo un anno di frequentazione. Hanno avuto degli alti e bassi, soprattutto per i precedenti con la giustizia di Petty. Il 42enne è infatti registrato nell’elenco dei molestatori sessuali dello Stato di New York. A marzo 2020 però l’uomo è tornato dietro le sbarre e la sua Minaj non l’ha mai abbandonato difendendolo nonostante le accuse.

Chi è Nicki Minaj, carriera e vita sentimentale