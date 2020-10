In un tragico incidente stradale, consumatosi nella notte sulla E45 in provincia di Perugia, due persone hanno perso la vita e altre sette sono rimaste ferite.

Terrificante incidente stradale durante la scorsa notte lungo la E45, nel tratto compreso tra gli svincoli di Pantalla e Marsciano, in provincia di Perugia. Dalle prime informazioni tre vetture si sarebbero scontrate lungo la carreggiata in direzione per il capoluogo umbro. Nello schianto due persone hanno perso la vita, mentre altre sette sono rimaste ferite. Intervenuti sul luogo della tragedia i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai feriti, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Perugia, terribile incidente stradale nella notte sulla E45: due morti e sette feriti

Due morti e sette feriti, questo il tragico bilancio di un incidente stradale consumatosi durante la scorsa notte, tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre, lungo la E45, tra le uscite di Pantalla e Marsciano, in provincia di Perugia. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, avvenuto nella corsia in direzione Perugia, nel quale, come riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, sarebbero rimasta coinvolte tre automobili.

Sul luogo della tragedia è intervenuto lo staff medico del 118 che non ha potuto far nulla per le due vittime, tra cui ci sarebbe un ragazzo di 22 anni. Soccorse altre sette persone rimaste ferite nello schianto che sono state trasportate presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia: non si hanno ancora informazioni certe sulle loro condizioni di salute. Stando a quanto appreso da Il Corriere Adriatico, pare che nessuno dei sette feriti sia in pericolo di vita. Alcuni di loro avrebbero riportato solo ferite lievi.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale teatro dello schianto e gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico.

