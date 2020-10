Una donna di 47 anni è morta nella serata di ieri dopo essere stata investita da un’auto, lungo la strada Bonina a Santimento, in provincia di Piacenza.

Tragedia nella serata di ieri in provincia di Piacenza. Una donna di 47 anni è deceduta dopo essere stata travolta da un’auto lungo strada Bonina nel territorio di Santimento, frazione di Calendasco e di Rottofreno. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava camminando lungo una strada non illuminata, quando è stata centrata in pieno da un’auto. Un impatto che ha fatto sbalzare la donna a circa una ventina di metri in un campo adiacente alla carreggiata. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, giunti sul posto, insieme alle forze dell’ordine che ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto con esattezza.

Una donna nella serata di ieri, giovedì 1 ottobre, è stata travolta e uccisa da un’auto a Santimento, frazione di Calendasco e di Rottofreno in provincia di Piacenza. La vittima, una 47enne residente in zona, secondo quanto riporta la redazione di PiacenzaSera, era uscita per comprare delle medicine alla madre. Improvvisamente, mentre la donna percorreva la strada Bonina, in un tratto poco illuminato, è stata investita da un’auto, una Ford Fiesta condotta da un 49enne di Piacenza. Nel violento scontro la 47enne è stata sbalzata in un campo a lato della carreggiata a circa una ventina di metri rispetto al punto d’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimare la donna. Purtroppo, però, i medici si sono dovuti arrendere e dichiarane il decesso sul posto.

Intervenuti per i rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale che adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro, ancora del tutto da chiarire.

Il conducente dell’auto coinvolta, riporta PiacenzaSera, è stato sottoposto all’alcooltest, risultato poi negativo. L’uomo sarebbe adesso indagato per omicidio stradale.

