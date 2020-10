Romina Power festeggia 69 anni: la trasformazione dell’ex di Albano

Romina Power, ex moglie di Albano, compie oggi 69 anni: ecco la sua trasformazione

E’ una delle cantanti più apprezzate nel panorama italiano e mondiale, e assieme all’ex marito Albano ha fatto sognare milioni di fan. Oggi, Romina Power festeggia i suoi 69 anni: icona di bellezza, fin dagli esordi nel mondo del cinema, ha fatto per anni coppia fissa con il marito nella scena musicale. Di recente, i due sono tornati a calcare insieme il palcoscenico, nonostante la rottura. Tuttora, la cantante ed attrice ci appare solare e bellissima, proprio come tanti anni fa.

Romina Power: gli esordi e la carriera con Albano

Romina Power, figlia degli attori statunitensi Tyrone Power e Linda Christian, debutta come attrice alla sola età di 13 anni. Nel 1967, durante le riprese del film “Nel sole“, incontra Albano Carrisi, col quale si sposerà nel luglio 1970. Al suo fianco, decolla anche la carriera musicale, segnata dalla vittoria al Festivalbar del 1969 con il brano “Acqua di mare“. Tuttavia, il più grande successo di Romina rimane “Il ballo del qua qua“, brano famosissimo, specie per la musicalità che lo ha reso molto apprezzato dai bambini.

Assieme al marito, partecipa a due Eurovision Song Contest (1976 e 1985), e vince il Festival di Sanremo del 1984, con il brano “Ci sarà“. A seguito della separazione dal marito, Romina si è gradualmente ritirata dal panorama musicale, dedicandosi ad attività quali la scrittura e la pittura. Solo nel 2013, dopo ben 16 anni, la Power torna a cantare con Albano a Mosca, ed il grande riscontro dell’evento ha portato all’organizzazione di un tour, intitolato “Al Bano & Romina Power Reunion Tour 2014″. Tra l’altro, i due sono ospiti del Festival di Sanremo 2020, presentando un medley dei loro successi.

I 69 anni di Romina: bella come tanti anni fa

Romina, nonostante il passare degli anni, è bella e solare proprio come ce la ricordiamo. Dopo aver riallacciato i rapporti col marito, la statunitense può ora dirsi circondata dall’affetto di tutti i suoi cari. Con Albano ha avuto 4 figli: Ylenia (scomparsa), Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Proprio la scomparsa della primogenita, nel 1994, fu la causa della separazione dal marito, avvenuta nel 1999. La coppia, infatti, non riuscì a superare insieme questa enorme tragedia.

