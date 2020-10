Samuel Peron e Enzo Paolo Turchi, la rivelazione che sconvolge il web

Due uomini uniti dallo stesso destino. Samuel Peron e Enzo Paolo Turchi si rivelano al web. Ecco cosa è successo

Samuel Peron durante l’ultima puntata di Storie italiane, programma condotto da Eleonora Daniele in diretta tutte le mattine a partire dalle 9:45, ha fatto una rivelazione che ha commosso il web. Il ballerino di Ballando con le stelle ha scoperto da poco di essere positivo al coronavirus e per questo ha dovuto fermarsi e non è presente alla nuova edizione della trasmissione di Milly Carlucci. Un destino il suo simile a quello di un altro personaggio della televisione.

Peron e Enzo Paolo Turchi, un destino in comune

