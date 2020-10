Si chiama Angelica ed è la figlia bellissima della grande conduttrice-FOTO

Angelica Donati la bellissima figlia di Milly Carlucci, è una donna in carriera ma non ha seguito le orme della mamma

La prima figlia di Milly Carlucci e Angelo Donati, Angelica ha 34 anni e vuole essere un’imprenditrice di successo. Pare dunque che non voglia seguire il percorso della famosa mamma Milly e lavorare nello spettacolo. Si vuole creare la sua strada. Tuttavia spesso la vediamo accompagnare la madre ad eventi e sfilate. La donna sembra avere le idee chiare sul suo futuro, è determinata e intraprendente. La giovane vuole fare l’imprenditrice e pare avere tutte le carte in tavola per avere successo, indubbiamente con una mamma così famosa, la strada è più facile.

Chi è Angelica Donati, vita e carriera

La futura imprenditrice è nata nel 1986 e i suoi genitori sono Milly Carlucci e Angelo Donati. Ha frequentato la scuola internazionale di Roma e a 15 anni è andata a Londra, diplomandosi alla Sevenoaks School. Dopo il liceo ha frequentato l’Università prestigiosa, la London School of Economics e si è laureata in management. Ha concluso il suo percorso istruttivo con un Master in Business Administration in una delle migliori Università del mondo, quella di Oxford.

Ha fatto esperienza nel campo della finanza ma ha ben presto capito che non era la strada giusta. Quindi ha tentato il campo del papà Angelo, e si è spostata sul settore immobiliare. Oggi Angelica ricopre il ruolo di manager nel settore Real Estate e delle costruzioni come Head of Business Development presso la Donati SpA, l’azienda del padre. Inoltre è stata nominata Presidente di ANCE Lazio Giovani, ed è stata la prima donna ad aver ricevuto tale nomina ricoprendo una carica del genere.

Visualizza questo post su Instagram #inedicola oggi la mia #intervista su @gentesettimanale 😊 Un post condiviso da Angelica Krystle Donati (@angiedonati) in data: 7 Ago 2020 alle ore 12:09 PDT

Angelica vive tra Roma, Londra e New York e anche se a volte appare in tv come opinionista o alle sfilate, sfruttando le conoscenze dalla madre, lei è concentrata su altro. Il suo lavoro per lei è molto importante e sembra che sia molto brava a farlo. Il suo successo è dunque a un passo da lei.

