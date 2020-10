Subaway, la Corte Suprema irlandese si scatena contro la catena americana

La Corte Suprema irlandese accusa Subway, una delle catene americane più famose. Il sandwich non può essere considerato tale. Il perché

La Corte Suprema irlandese lancia un appello contro una delle catene americane più famose al mondo, Subway. Secondo gli esperti, il sandwich del fast-food non può essere considerato pane, vista l’alta quantità di zucchero al suo interno. La battaglia, finalmente conclusa, è andata avanti per 14 anni. Un traguardo per la Corte Suprema che reca però delle conseguenze notevoli.

Subway, l’accusa della Corte suprema irlandese

