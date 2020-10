Temptation Island, nella quarta puntata falò di confronto e distruzione del villaggio

Mercoledì 7 ottobre andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Dalle prime anticipazioni si prospettano scintille nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate

Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è entrato ormai nel vivo e le dinamiche si stanno facendo sempre più intricate. Due coppie hanno già lasciato il villaggio, mentre nella scorsa puntata di Temptation Island ne è stata introdotta una nuova, quella formata da Francesca e Salvo. Proprio loro saranno tra i protagonisti della quarta puntata, in onda mercoledì 7 ottobre. Sebbene siano entrati da poco i loro problemi sono emersi fin da subito e stanno provocando non pochi disguidi. Sembra che a Salvo toccherà vedere un video che lo sconvolgerà a tal punto da ricorrere alla violenza. Sul villaggio. Il fidanzato infatti non riuscirà a contenere la rabbia e deciderà di ribaltare e danneggiare parte dell’arredamento dell’Is Morus Relais.

Nella quarta puntata di Temptation Island il falò tra Davide e Serena

Nella scorsa puntata è stata riposta particolare attenzione alla coppia formata da Davide e Serena. Nelle scorse settimane ha fatto discutere la tossicità del loro rapporto e del comportamento del fidanzato che ha affermato di “avere il controllo” sulla mente della compagna. La fidanzata, ormai decisa a mostrare la propria persona senza doversi nascondere, si è avvicinata molto al corteggiatore Ettore. Dopo aver visto un video nel quale afferma di lasciare piena libertà a quest’ultimo di provare a conquistarla, Davide reagisce chiamando il falò di confronto. La puntata termina proprio nel momento in cui il fidanzato attende l’arrivo di Serena. Tra i due il falò di confronto avverrà. Usciranno insieme o separati?

Si continuerà poi a seguire le altre coppie rimaste in gioco. Carlotta, compagna di Nello da sei anni, riceverà delle immagini inaspettate. Alberto, nonostante alcuni improvvisi ripensamenti, tornerà ad avvicinarsi alla tentatrice Nunzia con la quale nella scorsa puntata è quasi scattato il bacio. La fidanzata Speranza continua a non capacitarsi del suo comportamento dopo sedici anni di relazione. Infine anche Nadia e Antonio continueranno il loro percorso. Separati da dieci anni di differenza, sembrano essere distanti anche su altri aspetti di vita.

