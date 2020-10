Uomini e Donne, il cavaliere sbotta e spiazza tutti: “Ho un tumore, vado via”. Stiamo parlando di Paolo, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani

Uomini e Donne continua a spiazzare tutti, e stavolta è successo a causa di un corteggiatore. Stiamo parlando di Paolo, il cavaliere che è arrivato per corteggiare Gemma Galgani. Tra i due all’inizio stava andando davvero molto bene, c’era feeling e chimica, sembrava l’inizio di qualcosa di importante, ma con il passare dei giorni lui ha cominciato a perdere l’interesse perché si aspettava una persona diversa da quella che ha mostrato di essere Gemma. “Sei troppo pesante, io sono diverso da te” ha sottolineato più volte Paolo, che nella scorsa puntata ha cominciato anche a guardarsi intorno e ad uscire con un’altra donna. Oggi in puntata è arrivato triste e arrabbiato, e ha sganciato una bomba inaspettata.

Uomini e Donne, il corteggiatore di Paolo decide di lasciare il programma: “Ho ricevuto una brutta telefonata dal mio medico”

“Oggi già sono nervoso. Ho ricevuto una telefonata da mio medico, non so neanche se resto o se vado via per sempre da qui” ha rivelato Paolo. “Ho un tumore, non lo so”. Quando Maria gli ha chiesto se voleva conoscere una donna che è arrivata per lui, lui ha detto di farla entrare e che sarebbe rimasta. A quel punto Gemma ha sbottato: “Meno male che stavi male. Meno male che eri moribondo, non stavi male? Non si scherza con queste cose. La verità è che tu sei venuto qua per me, hai capito che non ti piacevo abbastanza e ora stai addossando a me tutte le colpe”.

on Gemma Galgani (foto dal web)Paolo è rimasto in silenzio, mentre Gemma ha continuato ad urlargli contro, ferita. “Mi sono sentita usata”.