Uomini e Donne, oggi la scelta di Jessica: dubbi sulla neo-coppia

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, la tronista Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso. Tuttavia, qualcosa nella neo-coppia non torna

Un percorso lampo quello della tronista Jessica Antonini, che dopo a malapena un mese ha deciso di abbandonare Uomini e Donne con la sua scelta: si tratta di Davide Lorusso, il corteggiatore che, fin dal principio, aveva catturato le sue attenzioni. I due, palesemente molto attratti l’uno dall’altra, non sono riusciti a contenere i loro sentimenti, ed hanno manifestato l’esigenza di viversi fuori. Una nuova coppia si è quindi formata, nonostante alcuni commenti pongano dei dubbi sulla veridicità di questo trono.

Uomini e Donne, il percorso di Jessica Antonini

Jessica Antonini, tatuatrice di 29 anni, si è fin da subito mostrata come una tronista “anomala”. Con un passato alquanto turbolento, segnato dai contrasti con la figura paterna, la ragazza è poi divenuta mamma molto giovane. Ad oggi, suo figlio Kevin, di 5 anni, è tutta la sua vita.

Jessica inizia il percorso a Uomini e Donne con un intento preciso: quello di conoscere una persona dandosi delle tempistiche più lunghe, e non gettandosi a capofitto nelle relazioni come accaduto in passato. Queste premesse, tuttavia, sono state spazzate via dal primo incontro con Davide: il bartender, ora residente a Milano, ha infatti fatto breccia nel suo cuore fin da subito.

Durante queste settimane, a contendersi la tronista sono rimasti due corteggiatori: Davide, pacato ed introverso, spesso criticato dalla stessa Jessica proprio per alcuni dubbi rispetto alla sua veridicità, e Simone, che invece è totalmente l’opposto di Davide: spontaneo e schietto, si è subito messo in gioco con tutto se stesso per conquistare la tronista. Ma per lui le cose, come era prevedibile fin dall’inizio, non sono andate a buon fine.

Jessica e Davide: dubbi sulla nuova coppia