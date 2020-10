USA, madre e figlio autistico muoiono in un incendio: i loro corpi ritrovati abbracciati

Una donna di 43 anni ed il figlio autistico sono morti in un incendio divampato nella loro casa di Fremont, in California (Usa). I soccorritori hanno ritrovato le due vittime abbracciate.

Una drammatica vicenda si è consumata a Fremont, in California, negli Stati Uniti. Una madre di 43 anni ed il figlio autistico di 15 sono deceduti per via di un incendio divampato all’interno della loro abitazione. I soccorsi ed i vigili del fuoco giunti sul posto, una volta domate le fiamme, sono entrati in casa ed hanno ritrovato i loro cadaveri abbracciati. Secondo quanto ricostruito la 43enne era rientrata in casa dopo essersi messa in salvo per cercare di aiutare il figlio che era rimasto intrappolato nell’abitazione, ma purtroppo sono deceduti entrambi. A raccontare quanto accaduto è stata la sorella della 43enne che si trovava in casa in quei drammatici momenti insieme alle due vittime ed una nipote della donna.

Una madre di 43 anni ed il figlio di 15, affetto da autismo, sono deceduti sabato scorso a Fremont, in California (Usa) a seguito di un incendio divampato in casa. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dai media locali e dalla redazione di Today, durante la notte si è sviluppato un rogo nell’abitazione, dove si trovavano la donna, Feda Almaliti, la sorella Salah, una nipote ed il figlio Muhammed. Le tre donne accortesi delle fiamme si sono subito precipitate all’esterno dell’edificio, ma il 15enne era rimasto intrappolato nella sua stanza al secondo piano. Senza esitare Feda è rientrata per cercare di metterlo in salvo, ma purtroppo i due sono stati sopraffatti dalle fiamme e dal fumo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco ed i paramedici che, entrati nell’abitazione, hanno ritrovato la madre ed il figlio esanimi abbracciati l’uno all’altro. I due sono stati trasportati in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Fremont, dove Feda era conosciuta per il suo ruolo da attivista in difesa dei diritti dei ragazzini con problemi di autismo.

Ai microfoni dei media locali, un amico della vittima, Karen Fessel, ha commentato quanto accaduto: ” Quando ho saputo che era morta tra le fiamme ho capito subito che aveva tentato di salvare il figlio. Lei –riporta Today–lo amava immensamente“.

