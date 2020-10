X Factor: giudici si commuovono, il ragazzo che ha fatto piangere Emma Marrone – Video

X Factor 2020, arrivano le prime emozioni: di fronte alla storia vera e all’incredibile voce del concorrente, Emma Marrone scoppia a piangere video.

Emma Marrone piange a X Factor 2020. Durante la terza puntata del talent show di Sky, ultimo appuntamento dedicato alle audizioni, la cantante salentina, new entry in giuria insieme a Hell Raton che si sono uniti a Manuel Agnelli e Mika, giudici già di altre edizioni, non è riuscita a trattenere le emozioni quando sul palco si è presentato Giuseppe Roccuzzo, un giovane siciliano che ha emozionato Emma non solo con la voce, ma anche con la sua storia personale.

Emotiva, di pancia, come è solita definirsi, Emma si è goduta l’esibizione di Giuseppe non trattenendo le lacrime di fronte ad un talento indiscutibile e ad una storia che è quella di tanti ragazzi che lasciano il proprio paese per cercare fortuna altrove.

Emma Marrone piange a X Factor 2020: le lacrime della cantante conquistano tutti

Giuseppe Rocuzzo è un giovane siciliano che ha lasciato la sua terra per andare a cercare fortuna altrove. Giuseppe si è trasferito al confine tra Italia e Svizzera per lavoro per aiutare economicamente la famiglia. “Lavoro al nord, al confine con la Svizzera, dovevo aiutare la famiglia. Ora faccio il cameriere”.

Giuseppe, poi, ha spiegato anche perchè ha scelto di presentarsi sul palco di X Factor 2020 con il cognome. “Mio nonno non vede il canto come una cosa bella. Per ripicca e per fargli capire che i miei sogni voglio conquistarli, ho scelto il cognome”.

Quando ha cominciato a cantare ‘Promettimi’ di Elisa, Rocuzzo ha emozionato tutti. Emma Marrone ha cominciato a piangere non riuscendo a trattenere le lacrime. “Tu hai bisogno di cantare”, ha detto la cantante. Le parole di Emma hanno poi emozionato Giuseppe che ha pianto a sua volta. Emma ha cercato d’incoraggiarlo con una gomitata e lui, apprezzando la presenza della cantante al suo fianco, le ha detto: “Sei bellissima”.