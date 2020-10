Ambra Angiolini, labbra rosso fuoco e al microfono, così strega tutti – FOTO

Ambra Angiolini bella e sensualissima in versione giacca jeans mentre annuncia la sua nuova avventura che partirà a breve

Ambra Angiolini pronta per una nuova avventura. Lo comunica direttamente l’attrice e conduttrice dal suo profilo Instagram in una versione di sé che strega tutti. Si tratta di “Nuove Strade”, il viaggio organizzato da Lavazza in concomitanza dei 50 anni della sua miscela qualità Rossa, il primo caffè macinato venduto nelle confezioni sottovuoto, che porta alla ricerca di nuovi talenti italiani. Sarà Ambra a condurre il programma tv, in onda su Italia 1, dal 12 ottobre al 16 ottobre.

Un vero e proprio tour a 5 tappe, Catania, Roma, Bologna, Trieste e Torino, che ha girato l’Italia da nord a sud dove i protagonisti sono i giovani talenti. Sportivi, artisti e menti brillanti che si confronteranno anche di fronte ad una bella tazza di caffè che per noi italiani è un piacere intramontabile.

Parla proprio di tutto questo Ambra Angiolini nel suo ultimo post che in una breve ma intensa didascalia cerca di descrivere le emozioni vissute in una bella esperienza per la quale sale sempre di più la curiosità di vedere.

Ambra Angiolini, outfit da star e sguardo sensuale

