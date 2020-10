Anna Falchi, che occhi e che forme! Indimenticabile – FOTO

Bella e verace la nostra Anna Falchi, immensità di bellezza e fascino da vendere in giro per il mondo e sul web: i fan apprezzano

Anna Falchi, l’attrice sexy simbol degli anni ’90, con in possesso della cittadinanza finlandese continua ad incantare le fantasie dei fan, pur restando lontano dal grande schermo.

In una delle ultime interviste autobiografiche, Anna non ha perso occasione di estendere al suo pubblico, le “illegali” dichiarazioni d’amore che le star nascenti dell’epoca, le riservavano. Ecco che torna in auge una delle più sapienti menti del mondo dello spettacolo, protagonisti del cambiamento interiore della Falchi.

Parliamo di Rosario Fiorello, il primo grande amore dell’era più bella, degli ultimi tempi. Le avances del simpaticissimo animatore del “Valture” hanno ammaliato il cuore di Anna, che per ben tre anni ha scritto pagine di vero romanticismo, con l’attore comico catanese.

Tutto a “gonfie vele” dunque, finchè è arrivato il tradimento con un’altra ragazza. Eppure Fiorello era una personalità assai “morbosa” e protettiva, proprio come piace a lei. Ma proprio questo suo modo di fare, continua a raccontare la Falchi, ha trascinato le ambizioni di Rosario ad un cambiamento abbastanza repentino, dal punto di vista dell’amore vero.

Anna Falchi, biondo al naturale al calar del sole: fascino intramontabile

