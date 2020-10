Barbara D’Urso tira su la minigonna in un balletto piccante-FOTO

La D’Urso alza l’abitino che ha indosso mentre è in piedi sul divanetto che balla, molto provocante

Visualizza questo post su Instagram Jerusalema 💃🏻#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 2 Ott 2020 alle ore 12:15 PDT

La D’Urso balla al ritmo della fortunata canzone Jerusalema, pezzo che per mesi è passato alla radio e ovunque. Balla sul divanetto del suo camerino con altre due colleghe, si alza il vestito mentre interpreta un balletto provocante. I commenti degli utenti non sono molto positivi, alcuni sostengono che abbia una età e non dovrebbe mettersi in mostra così. Alcuni commenti:”Lo dico proprio con il cuore, ma con dispiacere:questa sig.ra è senza vergogna! Perdonatemi fans, ma è un mio pensiero; condiviso da tanti!”.

Un’altro commento negativo:”Alla tua età fai ridere”. Purtroppo il balletto sexy non ha riscosso per niente successo, in molti pensano che la D’Urso non abbia più l’età per apparire in questo modo.

Barbara D’Urso e l’opposizione che si crea sui social, troppo vecchia per certe foto

Visualizza questo post su Instagram Pink 🌸 #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 2 Ott 2020 alle ore 5:29 PDT

Le foto e la presenza ingombrante ma molto solare della D’Urso è da sempre argomenti di discussione per molti. Barbara ha 63 anni e per la sua età ha una forma grandiosa che ogni donna invidierebbe. Giustamente sente l’esigenza, lavorando in televisione di mettere in mostra il suo fisico. Infondo perché no, arrivarci a 63 anni così. Certo alcuni contestano che ci vorrebbe un pò più di pudore ma infondo è una donna di spettacolo.

Allora di Madonna cosa dovrebbero dire che alla stessa età si concia decisamente peggio, con mise rockettare, borchie e corpetti strettissimi che fanno spiccare il lato A. D’altronde quando si lavora da tanti anni nello spettacolo e si è abituati a indossare determinati capi, è difficile desistere. La D’Urso è un personaggio tanto amato quanto odiato, solleva grandi polveroni per i suoi scatti scosciati e le mise troppo corte.

Visualizza questo post su Instagram Del resto fa ancora caldo 😜#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 30 Set 2020 alle ore 10:27 PDT

C’è chi la attacca dicendo:”Lei è convinta che fare l’oca equivalga a gioventù…Ditele che non è esattamente così”. Tuttavia c’è chi la difende e apprezza le sue foto, “Che bello vedere una donna stupenda che si cura ci tiene e rimarrà in eterno una ragazzina. Ci sono persone nate vecchie anche a 24 anni e ne dimostrano 50 di età. Tu sei un bellissimo esempio”.

