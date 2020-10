Beautiful, anticipazioni puntata 4 ottobre: il dramma di Ridge

Beautiful, anticipazioni: la verità è venuta finalmente alla luce. Ridge e Brooke si scagliano contro Flo, ma l’uomo deve fare i conto con una triste verità.

La verità è venuta finalmente alla luce. Liam ha costretto Flo a confessare, poi è corso da Hope e l’ha strappata dalle grinfie di Thomas. Il terribile Forrester è uscito di scena e adesso tutti sanno il segreto che è rimasto celato per oltre un anno: la piccola Phoebe in realtà è Beth. Hope ha potuto finalmente riabbracciare la sua bambina e sogna adesso di non separarsene mai più. Nel frattempo anche Brooke e Ridge sono stati avvisati. La madre di Hope è rimasta sconvolta dall’accaduto e ha voluto interrogare personalmente Flo per vederci chiaro.

Beautiful, anticipazioni: Flo deve pagare

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Beth continua a chiamare Hope “mamma”. La giovane Logan è in lacrime e vuole dimenticare l’accaduto il più in fretta possibile. Brooke e Ridge, però, non sono dello stesso avviso. I due non provano alcuna pietà per Flo e hanno tutta l’intenzione di denunciarla e sbatterla in prigione. La giovane è distrutta: non sa come uscire da questa situazione, ma non vuole neanche tornare a mentire come le consiglia sua madre. Incalzata da Brooke, Flo confesserà una seconda volta.

Sempre dalle anticipazioni americane sappiamo che inizierà un duro periodo per Ridge. L’uomo vuole vendetta per Hope, ma ciò significa accusare anche Thomas, colpevole quanto Flo di aver tenuto segreta la vicenda. Riuscirà Ridge ad accettare questa amara verità? Ma soprattutto che ripercussioni avrà tutto questo nel suo rapporto con Brooke?

