Benessere psicologico e sessualità, alcuni consigli pratici

Il benessere psicologico deriva dall’equilibrio di alcuni aspetti della vita di tutti di giorni, la sessualità è una delle componenti fondamentali.

Ottobre è conosciuto come il mese del benessere psicologico. Ma cosa si intende per benessere psicologico? Non tutti hanno una chiara definizione in merito. Spesso si ritiene che il benessere psicologico non dipenda da aspetti che riguardano la vita di tutti i giorni. In realtà, molti di essi sono determinanti per stabilire l’equilibrio da cui scaturisce il benessere. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuta in più occasioni sul punto, prestando particolare attenzione al tema del benessere psicologico e fornendone un’accurata definizione: Per benessere psicologico s’intende “quello stato nel quale l’individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali per rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni soddisfacenti e mature con gli altri, adattandosi costruttivamente alle condizioni esterne e ai conflitti interni”.

Benessere psicologico nella vita di coppia, come raggiungerlo

All’interno del benessere psicologico rientra quello sessuale: anzi, le due forme di benessere si influenzano a vicenda. Infatti, quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce la nozione di salute, rientra anche la salute sessuale ma a differenza del passato, non si tiene conto solamente della salute in senso fisico, quindi assenza della malattia, disfunzione o infermità, ma rientra anche la sfera emozionale e sociale. Quando queste sfere funzionano congiuntamente, si raggiunge il benessere sessuale utile per portare avanti in maniera soddisfacente una vita di coppia. Ma occorrono dei piccoli accorgimenti affinché questo accada; un’attività sessuale regolare e soddisfacente per entrambi, ossia mirato al raggiungimento del piacere comune, certamente è un ottimo approccio per raggiungere il benessere sessuale e quello psicologico.

Il rapporto sessuale è uno strumento molto importante all’interno di una coppia in quanto permette l’uno di entrare nella sfera privata dell’altro donandosi completamente. Donare e comprendere i rispettivi bisogni sono la chiave per raggiungere al massimo il benessere sessuale.

