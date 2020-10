Bianca Guaccero il rientro in hotel, tacco e calze da capogiro, dea-FOTO

La Guaccero rientra dopo una serata fuori in albergo ed è stupenda a bordo piscina con una tutina nera

Visualizza questo post su Instagram Inside… #puglia @suite43 style Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 2 Ott 2020 alle ore 3:40 PDT

Bianca Guaccero è in Puglia e ha condiviso una foto mentre rientra in albergo dopo una serata, indossa una tutina nera corta e tacchi altissimi. La conduttrice tornerà in tv con Detto Fatto dal 26 ottobre su Rai 2. Intanto è impegnata con le riprese della serie tv, Il medico della Mala con Marco Bocci. Tra pochissimi giorni dunque ripartirà il seguitissimo programma, la conduttrice anticipa sotto una foto che la ritrae in studio qualche novità e fa un appello. “Hai una storia da raccontare? Commovente? Divertente? Interessante? Unica? La della tua vita? Vuoi venire a raccontarla a Detto Fatto? Noi daremo voce alla tua storia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>GF Vip, Andrea Damante e Ignazio Moser in trattativa? La risposta che chiarisce i dubbi

Tutte le novità della nuova edizione di Detto Fatto

Detto Fatto ripartirà il 26 ottobre con alcune novità. Intanto l’orario sarà diverso, infatti il programma inizierà alle 15 invece delle 14 e durerà fino alle 17.30. L’inizio è stato anche posticipato a causa del lockdown e per dare la precedenza al Giro d’Italia che andrà in onda su Rai 2. Il cast sarà formato da Jonathan kashahian, Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi ed Elisa D’Ospina.

Pertanto vuol dire che le rubriche saranno le stesse e anche i tutorial sul make up e i vari altri rimarranno invariati. Tuttavia c’è una novità, ci sarà uno spazio dedicato alle storie della gente comune. Chiunque potrà scrivere al programma e portare in studio la propria storia personale. Inoltre il venerdì andrà in onda un tutorial nuovo e particolare, al momento ci stanno ancora lavorando per decidere bene di cosa si tratterà.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Francesco Oppini: “Mia madre Alba Parietti? Ingestibile!”

Visualizza questo post su Instagram Preparing… 🎬 Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 25 Set 2020 alle ore 1:22 PDT

Insomma ci sarà più apertura nei confronti del pubblico che sarà protagonista di questa nuova ed emozionante edizione. Sarà interessante vedere il programma da anni dedicato a tutorial e rubriche, aprirsi allo show emozionale raccontando le storie vere della gente. Non resta dunque che attendere il 26 ottobre per vedere le nuove puntate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.