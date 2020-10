Chiara Ferragni mostra il pancione: biancheria in pizzo, mamma sexy FOTO

Chiara Ferragni mostra il pancione: biancheria in pizzo, mamma sexy. La fashion blogger ha comunicato in questi giorni la sua seconda gravidanza con il marito Fedez

Chiara Ferragni è sicuramente la fashion blogger più famosa d’Italia, senza se e senza ma. Un successo che è arrivato in tutto il mondo, e per noi italiani sono davvero la nostra royal couple. Quando lei e Fedez hanno annunciato la seconda gravidanza, per due giorni non si è parlato d’altro: la prospettiva che Leo avrà un fratellino o una sorellina è stata fonte di gioia per tutti nelle ultime quarantotto ore. Dopo l’annuncio, Fedez ha pubblicato due video: uno in cui si vede la reazione che ha avuto la famiglia quando hanno comunicato la gravidanza, e un altro in cui lui e Chiara scoprono del nuovo arrivo tramite il test di gravidanza.

Chiara Ferragni mostra il pancione per la prima volta: “9 settembre, 11 settimana”

Per la prima volta dopo l’annuncio, Chiara ha mostrato uno scatto del suo pancione che risale quasi ad un anno fa. “La prima foto del nostro bambino: 9 settembre, la mia 11esima settimana”. Dunque, ad occhio e croce, ha da poco superato il quarto mese e il bambino dovrebbe nascere intorno a marzo proprio come Leone. Era nell’aria che sarebbe arrivato questo secondo bambino, anche perché loro hanno più volte detto di volere una famiglia numerosa, e nessuno vedeva motivo per cui dovessero aspettare. Non hanno ancora raccontato se è capitato o è stato un bambino che hanno cercato, ma avranno sicuramente modo e tempo di raccontarlo. Ora, quello che tutti vogliono sapere, è se sarà un maschietto o una femminuccia.

In ogni caso, è già amatissimo dal mondo dei social che stanno aspettando con impazienza il suo arrivo che sarà tra circa cinque mesi.