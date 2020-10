Covid, Trump trasportato in ospedale: la situazione

Covid, Trump trasportato in ospedale per via precauzionale: la situazione a casa Bianca diventa disperata. Paura per lui e la First Lady

Il Presidente resterà per qualche giorno in ospedale per via precauzionale. La Casa Bianca ha comunicato che Donald Trump è stato trasportato in clinica insieme alla first lady. Solo venerdì mattina era risultato positivo al coronavirus, probabilmente contagiato dalla sua collaboratrice Hope Hicks. Il Presidente, sotto consiglio dei medici, passerà i prossimi giorni all’ospedale militare Walter Reed a Bethesda, in modo da poter ricevere delle cure che sono molto necessarie per la sua salute.

Trump è stato ricoverato per il coronavirus in via precauzionale: paura a Casa Bianca

Lo staff del Presidente ha fatto sapere che il Presidente lavorerà per qualche giorno dall’ospedale. Poco prima che venisse resa nota questa decisione di portarlo in ospedale, il medico della Casa Bianca aveva fatto sapere che il tycoon non era “affaticato ma di buon umore”. Intanto la first Lady Melania avrebbe una tosse leggera e di mal di testa. Secondo la Cnn, l’informazione non è stata confermata, il tycoon da venerdì mattina avrebbe la febbre.

Sui social sono partiti gli auguri di buona guarigione per il Presidente. Nelle ultime ore non si parla d’altro che della sua salute e di quella della sua Melania. Anche tanti messaggi ironici per il Presidente e quanto accaduto negli ultimi giorni.