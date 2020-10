Diletta Leotta, scatto bollente con décolleté in primo piano – FOTO

La bella conduttrice Diletta Leotta ha condiviso un nuovo scatto mozzafiato che la vede bellissima intenta a prepararsi alla prossima diretta televisiva

La bellissima 29enne Diletta Leotta, conduttrice di Dazn e speaker per Radio 105, domenica scorsa era ospite da Fazio a “Che Tempo che fa” per parlare del suo libro “Scegli di sorridere” e la cui presentazione della serata su Instagram ha lasciato i fan letteralmente in subbuglio.

La Leotta ha annunciato la sua partecipazione nella trasmissione di Fabio Fazio attraverso alcune stories su Instagram. Super sexy come sempre, la siciliana indossava un top fantasia check bianco, rosso e blu davvero scollato che lasciava intravedere il generoso decolleté ed il ventre piatto e tonico.

Sorriso smagliante e seno in primo piano per Diletta Leotta

