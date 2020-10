Elettra Lamborghini incinta? La sua frase non lascia spazio ai dubbi. La cantante ha pubblicato una foto su Instagram insieme a suo marito Afrojack

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate, soprattutto dal mondo dei social. Quest’anno, grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha avuto modo di farsi conoscere anche da quella fetta di pubblico che non aveva avuto ancora il piacere di scoprirla. Non è stato un successo, considerando la posizione ottenuta in classifica, ma la sua Musica (E Il Resto Scompare) ci ha fatti ballare per tutta l’estate. Lo stesso non si può dire di molte altre canzoni! Un anno davvero importante per lei, tra Sanremo e il matrimonio che c’è stato solo pochi giorni fa.

Elettra Lamborghini incinta? Lei scrive su Instagram: “A cena con mamma e papà”

Un matrimonio di cui si è parlato molto: Elettra ha invitato gli amici più stretti, e l’invito non è arrivato a sua sorella Ginevra, che ha sganciato la bomba sui social. Elettra ha risposto ai dubbi dei suoi fans dicendo che ha deciso di tenere vicino soltanto le persone importanti, quel giorno. Questo ha dato modo di capire che con Ginevra ci sono molti screzi e pure gravi, se è arrivata al punto da non invitarla alle sue nozze. E adesso è partito il toto scommesse su una possibile gravidanza: arriverà presto un figlio? Su Instagram, Elettra ha scritto una cosa piuttosto sospetta.

Mentre lei e il suo neo sposo erano a cena fuori, ha pubblicato una foto di loro due insieme e ha scritto nelle storie: “A cena con mamma e papà”. Da qui il mondo di internet è esploso: un modo di dire o è incinta davvero?