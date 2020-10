Elettra Lamborghini condivide alcuni scatti con un completo total white. La cantante appare bella e sensuale, nonostante la difficile giornata appena trascorsa.

Non comincia affatto bene la vita matrimoniale di Elettra Lamborghini. La cantante è convolata a nozze appena una settimana fa e stava trascorrendo alcuni giorni sereni in compagnia del marito, quando una chiamata l’ha messa in allerta. Sembra infatti che la sua cavallina, di ben 21 anni, sia in gravi condizioni e debba essere operata al più presto. Nell’ultimo post pubblicato, la ricca ereditiera ha dunque chiesto di inviarle un po’ di “positive vibes” per superare questo difficile momento. Contestualmente ha anche condiviso alcuni scatti dalla puntata di Verissimo andata in onda questo pomeriggio. Nella puntata, girata alcuni giorni fa, la Lamborghini appare serena e piena di energie, oltre che incredibilmente bella e sensuale. Il suo look total white, in particolare, ha trovato un riscontro molto positivo nel pubblico.

Vai alla pagina successiva per vedere le foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fedez e Chiara , il VIDEO del test di gravidanza spopola sul web

Elettra Lamborghini, un irresistibile look total white