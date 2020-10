Elisabetta Canalis, che bellezza favolosa in riva al mare – FOTO

Elisabetta Canalis ha pubblicato due nuove foto tramite il proprio profilo Instagram in riva al mare da Cabo San Lucas, in Messico

Visualizza questo post su Instagram Mañana Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Ott 2020 alle ore 7:31 PDT

Elisabetta Canalis è volata in Messico. Si è diretta in aeroporto e poi con un volo privato vi è diretta a Cabo San Lucas, dove passerà alcuni giorni di ferie. L’ex Velina festeggia il suo 42esimo compleanno nonché il quinto della figlia Skyler Eva. Anche i suoi fan gioiscono per le foto pazzesche pubblicate dalla showgirl in costume. Eli è stata accolta nel migliore dei modi nel resort scelto.

La famiglia Perri ha trovato all’arrivo auguri e palloncini. Per loro è stato riservato un appartamento dalla vista mozzafiato con vista mare e una piscina privata. Qui Canalis e l’amica eseguono esercizi di pilates. La figlia invece si diverte con gli amici. Brian si riposa al mare.

Elisabetta Canalis, bellezza indiscutibile a pochi passi dal mare – FOTO