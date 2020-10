Elisabetta Gregoraci lancia una minaccia a Briatore, “Vomito tutto”

Elisabetta Gregoraci non abbassa la testa alle dichiarazione dell’ex marito che rimane deluso dalla faccenda

Dopo le dichiarazioni di Briatore nei confronti dell’ex moglie, in cui sostiene che dovrebbe rinunciare alla somma mensile che lui le passa al mese dato che rivendica indipendenza. La Gregoraci risponde inviperita dopo che al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini le mostra tutte le parole dette dall’ex marito. Lei sostiene di essere stata una signora per anni, e che quello di cui parla lui lei lo ha perso con il divorzio.

Inoltre con forza sottolinea il fatto che lei ha sempre lavorato, anche quando era la moglie di Flavio Briatore e poteva starsene comodamente a casa. La Gregoraci si dice anche scioccata dal fatto che Briatore abbia tirato fuori questi fatti privati in questo modo poco elegante parlandone in un’intervista.

Lite tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Flavio Briatore qualche giorno fa in un’intervista ha parlato della partecipazione della ex moglie al Grande Fratello Vip. L’imprenditore si è sempre dichiarato in disaccordo con questa partecipazione e nel corso di un’intervista ha fatto delle rivelazioni sulla vita che conduceva Elisabetta quando erano sposati, poco eleganti. La showgirl ieri ha avuto l’occasione, gentilmente offerta da Alfonso Signorini, di poter visionare le parole dette dall‘ex marito nei suoi confronti. “Stava due mesi l’anno nella casa in Sardegna, aveva casa anche a Londra e Montecarlo poi le ho comprato un’altra abitazione a Roma. Viaggiava con jet privati e aveva l’autista che la portava ovunque”.

Inoltre Briatore dice:”Non dico quanto le passo al mese ma non ha bisogno di fare qualunque cosa per vivere”. Parole che feriscono quelle dette dall’Imprenditore, quando c’è un divorzio di mezzo spesso i rancori sono molti ma come dice Elisabetta bisognerebbe lavare i panni sporchi a casa propria. La Gregoraci dopo aver visto le parole che ha speso l’ex marito è scoppiata di rabbia e ha minacciato di dire lei la sua verità su di lui.

Le parole di Elisabetta:”Io sono stata zitta ma ora vomito tutto e poi vediamo”.Non ci resta che aspettare gli aggiornamenti che verranno sulla vicenda, all’interno della casa del GF Vip. Intanto Elisabetta approfondisce a conoscenza con Petrelli, ed è la contessa De Blank a sostenere che forse Briatore rosica.

