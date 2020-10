Fabrizio Corona e la sua lunga storia in una FOTO

Fabrizio Corona e lo scatto che mostra senza grandi didascalia, una lunga battaglia contro la giustizia

Un uomo che combatte contro la giustizia da anni, Fabrizio Corona. Condivide una foto su instagram di un suo primo piano di profilo, e nella didascalia scrive:”Lunga storia”. Si riferisce probabilmente al lungo percorso giudiziario che ha dovuto affrontare in questi anni. Diverse le accuse che si sono accumulate negli anni, nei confronti di Fabrizio Corona.

Si parte nel 2007, quando venne arrestato per associazione a delinquere a scopo di estorsione, l’accusa faceva parte dell’inchiesta di “Vallettopoli”. In seguito fu accusato anche di estorsioni che riguardavano foto scandalistiche di personaggi dello spettacolo e dello sport. Il suo arresto durò 77 giorni, trascorsi tra San Vittore e il carcere di Potenza. A maggio però ottiene i domiciliari con rinvio di giudizio. Nel 2009 Corona viene condannato nuovamente a 7 anni e 2 mesi. Alla quinta sezione penale del Tribunale di Milano, viene condannato a 3 anni e 8 mesi. Nel 2010 un ulteriore riduzione della pena a 1 anno e 5 mesi.

La lunga storia di Fabrizio Corona contro la giustizia

La storia di Fabrizio non è nemmeno lontanamente finita. Non sembra esserci tregua per lui, è un susseguirsi di accuse e condanne. Nel 2012 in fatti la Corte d’appello di Torino aumentò la condanna del 2010 di 3 anni e 4 mesi, a 5 anni inoltre gli è stata inflitta l’interdizione permanente dai pubblici uffici e una multa di 1000 euro. Nel 2013 la Cassazione conferma la condanna a 5 anni di reclusione. Dopo una fuga e una latitanza venne arrestato e la condanna diventa di 7 anni e 10 mesi.

Il percorso di Fabrizio all’interno del carcere sicuramente lo ha segnato a vita, di alcuni errori si pente e tante volte ha provato a redimersi. Durante la sua detenzione più volte ha sofferto di attacchi di panico e crisi depressive. Era dimagrito e visibilmente appariva male, molto male. Corona sicuramente ha avuto un vissuto difficile e complicato.

La sua persona risulta estremamente complessa. Ma forse oggi per lui le prospettive sono migliori, ora è fuori dal carcere e può condurre una vita più o meno normale con sui figlio Carlos a cui è molto legato. Il passato non si cancella ma si può cercare di andare avanti e migliorare.

