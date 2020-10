Fare colazione in compagnia di un ratto. Lo puoi fare al Black Rat Cafè

Fare colazione in compagnia di un ratto. La strana e discutibile trovata di un bar oltreoceano che fa discutere (e inorridire) il web

Chissà, forse gli ideatori di questa trovata sono dei grandi fan di Remy, il topolino tuttofare di Ratatouille, film d’animazione della Disney. Fatto sta che a San Francisco potete trovare un bar in cui sorseggiare del tè o mangiare croissant in compagnia di grossi roditori.

L’apertura di luoghi di ristorazione dove gli animali sono i benvenuti e a volte diventano l’attrazione principale della location, non è una novità. Anche in Italia sono sorti bar in cui è possibile coccolare graziosi micetti o cuccioli tra una tisana e un pasticcino.

Il Rat Café ha fatto uno step in più. Se non vi spaventano lunghe code e denti affilati, quest’ esperienza potrebbe fare al caso vostro. Sinceramente troviamo difficile che qualcuno possa trovarla gradevole. A quanto pare però, agli abitanti di San Francisco non dispiace.

Fare colazione in compagnia di un ratto. La strana trovata a San Francisco

