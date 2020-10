Federica Panicucci, jeans e giacca: il lato B si impone su tutto – FOTO

Federica Panicucci si prepara per il week end e affascina ancora una volta il web intero con la sua mise, un misto di sensualità ed eleganza

Bellezza ed eleganza sono gli elementi sui quali Federica Panicucci ha costruito la sua immagine. La regina della mattina di Canale 5 da anni incanta tutti con il suo savoir-faire ineguagliabile. Capelli lunghi e biondissimi, preparazione, bravura e dei look che incantano sempre tutti.

Superati i 50 anni Federica non ha paura di nulla, sembra una ragazzina e l’età anagrafica passa sempre in secondo piano di fronte alla sua genuinità, alla sua bellezza autentica e a quel modo di fare e parlare direttamente ai suoi telespettatori che la seguono, in tv e sui social, in modo molto assiduo.

Il suo profilo Instagram sfiora il milione di followers e ogni foto che lei sforna lascia a bocca aperta tutti. Ogni outfit è ricercato, pieno di eleganza e stile, senza mai essere banale e fuori dalle righe. È impareggiabile Federica Panicucci che cura sempre nei minimi dettagli tutto quello che fa parte di lei.

LEGGI ANCHE –> Gabriel Garko rompe il silenzio: “Per 11 anni con un uomo in segreto”

Federica Panicucci pronta per il week end, bella e sognante

Vai su successivo per vedere le foto di Federica