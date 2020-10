Federica Pellegrini il mostra un tatuaggio nel posto piccante. La campionessa ha fatto impazzire i suoi followers con uno scatto che ha pubblicato lei stessa su Instagram

Federica Pellegrini è sicuramente una delle persone più amate qui in Italia. La nuotatrice e primatista mondiale nei 200 metri ed europea nei 400 metri, l’avevamo sempre vista nell’ottica di sportiva. Nel suo lavoro è senza dubbio la numero uno, così come in famiglia, dove gode della presenza di una persona che fino ad ora aveva tenuto in segreto. I due sono inseparabili nella vita professionale ma anche in quella privata, ma il privato di Federica non è mai stato invaso così tanto, perché ciò che importa ai suoi fans è principalmente quello che la rende così tanto famosa in tutto il mondo.

Federica Pellegrini ha fatto impazzire i suoi fans su Instagram mostrando il tatuaggio

Tra un tuffo e in piscina e l’altro, una medaglia e l’altra, Federica è entrata nel cuore degli sportivi e non solo. La campionessa di nuovo si è messa a passo con i tempi e ha sfoggiato altri lati che i suoi fans non avevano mai visto. Tutto questo grazie all’avvento dei social: da quando è arrivato Instagram, Federica ha avuto modo di mostrare anche tanti aspetti che erano rimasti segreti fino a quel momento.

Su Instagram ha avuto modo di mostrare anche l’aspetto sensuale della sua persona. Pubblica foto sui social che fanno impazzire i suoi numerosi followers, come nell’ultimo caso. Ha mostrato ai suoi fans un tatuaggio sul fondo schiena che ha fatto uscire tutti fuori di testa.