Francesco Oppini: “Mia madre Alba Parietti? Ingestibile!”

Francesco Oppini. Il figlio della showgirl Alba Parietti e del cabarettista e attore Franco Oppini, si confessa durante una puntata del Graned Fratello Vip

Dura la vita dei figli dei vip. Loro malgrado, senza aver possibilità di scelta, si trovano sempre e comunque sotto i riflettori. Prova ne è stata, per esempio, la foto scandalo del lato B di Chanel Totti, ragazzina di 13 anni sbattuta in copertina sul settimanale Gente.

Anche Francesco Oppini, figlio della popolarissima showgirl ed opinionista Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini, ha affrontato attimi pesanti nella sua giovinezza a causa del mestiere dei loro genitori.

Attualmente è ospite e concorrente dentro la casa del Grande Fratello Vip. E’ entrato in sintonia con un’altra partecipante, Dayane Mello, alla quale ha confessato: “Da bambino è stata davvero dura. Ho sofferto atti di bullismo alle scuole elementari. I miei compagni di classe venivano a farmi vedere le immaginni delle copertine dei giornali in cui c’era mia mamma. Magari era un po’ svestita o con i suoi nuovi fidanzati. Di sicuro non poteva venire dai bambini, era opera dei genitori. Ero piccolo, è stata una cosa meschina.”

Francesco Oppini è un uomo adulto adesso, ha 38 anni; la sua vita, tutto sommato, è fuori dal mondo dello spettacolo, anche se in passato lo abbiamo visto partecipare al reality La Fattoria ed è stato commentatore sportivo per l’emittente 7 Gold e nel programma Diretta Stadio. Tuttavia, risente ancora degli strascichi e del dolore di essere “figlio di…”

Francesco Oppini e il suo rapporto difficile con Alba Parietti

