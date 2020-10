Gabriel Garko a Verissimo: “Sono stato 11 anni con un ragazzo, ci nascondevamo”

È arrivato il momento di raccontarsi per Gabriel Garko che a Verissimo parla per la prima volta della sua omosessualità dopo il coming out avvenuto al Grande Fratello Vip

Nelle ultime settimane è stato al centro del gossip dopo essere entrato la scorsa settimana nella casa del Grande Fratello Vip a dichiarare il suo “segreto di Pulcinella”. Gabriel Garko ha fatto coming out dopo una vita passata a fingere di essere qualcuno che non era. Oggi alle ore 16 sarà da Silvia Toffanin a Verissimo e per la prima volta racconterà la sua verità. Dal primo amore ai rapporti con Eva Grimaldi e Gabriele Rossi, fino al motivo che l’ha spinto a nascondersi per così tanto tempo.

Gabriel Garko racconta il suo primo amore: “Sono stato con Riccardo per undici anni”

L’attore parla per la prima volta del suo primo amore, un ragazzo di nome Riccardo con il quale è stato per undici anni. L’impossibilità di vivere alla luce del sole la loro relazione portò Garko ad acquistarsi un casa lontano da tutti. “Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata“, racconta, “Quando venivano gli amici a cena lui poi faceva finta di andare via per tornare dopo. Uscivamo o andavamo in vacanza sempre in gruppo“. Ma il suo lavoro lo aveva portato a entrare in un vortice senza fine.

“Mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere” spiega a Silvia Toffanin rispondendo alla domanda sul perché non abbia mai rivelato la sua verità. “Il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro” e se all’inizio prese tutto come un gioco, con il tempo la situazione iniziò inevitabilmente a stargli stretta. Stare lontano dal set lo ha portato a riflettere e ad analizzare a fondo la propria persona. “Ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e ho sentito la necessità di uscirne“, da qui la decisione di togliersi la maschera e di fare coming out.

Nel corso dell’intervista parlerà anche dei suoi rapporti con Gabriele Rossi. I due sono stati insieme per un periodo ma hanno concluso la relazione in totale amicizia. “Ci sentiamo tutti i giorni e forse ci vogliamo più bene da amici“, ha confessato.

Infine ha raccontato anche di quanto abbia amato Eva Grimaldi, con la quale è stato pubblicamente insieme per diversi anni. “Siamo stati una coppia, mancava solo il sesso tra di noi“, ma tra i due l’amore era reale. “L’ho amata tanto, anche se non come la gente poteva immaginare. Ci siamo supportati e aiutati a vicenda” ha dichiarato l’attore per poi ammettere che, come persona, avrebbe anche potuto sposarla.

