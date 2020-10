Gianluigi Nuzzi. Vi presentiamo la moglie: una favolosa giornalista

Gianluigi Nuzzi. E’ uno dei giornalisti più seguiti della televisione italiana. Molto attento a preservare la sua vita privata. Chi è la moglie

Gianluigi Nuzzi è un giornalista che il pubblico italiano apprezza con stima per la sua conduzione del programma Quarto Grado. La trasmissione, com’è noto, pone l’accento sulla cronaca attuale con una serie di interviste e approfondimenti. Il focus s’incentra sui gialli che hanno sconvolto l’opinione pubblica. Particolare è anche l’approccio che prevede l’analisi dettagliata proveniente da diversi punti di vista di esperti in criminologia, medicina legale, informatica, comunicazioni, fornendo informazioni a tutto tondo.

Al timone per anni abbiamo visto Salvo Sottile con Sabrina Scampini; Gianluigi Nuzzi (insieme a Elena Tambini) ne ha raccolto il testimone.

Il giornalista milanese è sempre stato ottimo custode della sua vita privata. Ha iniziato scrivendo per Topolino, la sua carriera è costellata di successi: ha collaborato con Il Corriere della Sera, Il Giornale e Panorama.

E’ autore del libro Vaticano S.p.A., tradotto in quattordici lingue, e di Via Crucis. Per quest’ultimo è stato processato (e poi assolto nel 2016) per aver portato alla luce per aver notizie e documenti riservati.

Gianluigi Nuzzi. Chi è la moglie

