Giorgia Rossi in abito da sera fa sognare i fans, un vero incanto – FOTO

Giorgia Rossi impareggiabile su Instagram: in una mise elegante e in total black fa rimanere tutti a bocca aperta. Non ci sono rivali

Un tempo il calcio era materia solo per uomini ma non nel 2020. I tempi sono cambiati e anche i volti dello sport. Ce lo dicono due belle della seria A: Diletta Leotta che spadroneggia su Dazn e Giorgia Rossi che è la regina della serie A su Mediaset.

La conduttrice e giornalista è ormai uno dei volti di punta dalla rete ma anche quello di riferimento per il calcio con il suo programma “Pressing”, un appuntamento imperdibile per i tifosi della propria squadra del cuore ed i tantissimi fans della telegiornalista di Sport Mediaset.

Giorgia piace non solo per la sua bellezza, al cospetto della quale cadono decine e decina di followers, ma anche per la sua estrema professionalità e preparazione. È di certo il volto femminile per eccellenza del calcio giocato. È arrivata in alto e riesce a mettere da parte anche tanti mostri sacri dello sport.

Giorgia Rossi, in abito nero elegante è una dea

