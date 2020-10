Grande Fratello Vip e il dopo puntata, Adua Del Vesco contro Tommaso Zorzi: “Schifoso”. Questa notte nella casa più spiata d’Italia si è scatenato il panico

Ieri al Grande Fratello Vip è scoppiato il caos a causa dell’outing forzato che Adua Del Vesco ha fatto al suo ex Massimiliano Morra. Per quanto abbia cercato di negare l’evidenza, Tommaso Zorzi arrivato in confessionale per la nomination ha sganciato la bomba: “Nomino Adua perché pure a me aveva detto che Massimiliano era gay. Lo ha fatto prima di entrare nella casa, mentre eravamo in albergo. Sto tremando perché a me queste cose non piacciono, ma non sopporto il fatto che prima abbia negato tutto, con il rosario in mano, quando io sono il primo a sapere”.

Grande Fratello, dopo la puntata di ieri è scoppiato il putiferio: Adua Del Vesco contro Tommaso Zorzi

Dopo la puntata, Tommaso ha rivelato quello che ha fatto ai suoi compagni e si è sfogato riguardo quanto accaduto. “Mi dispiace, non provo pena per lei, ha fatto una cosa orribile e avrebbe dovuto ammetterlo. Anche Denis avrebbe potuto negare, invece si è scusato ed è uscito senza lamentarsi”. Dopo un lungo sfogo, Matilde ha riportato tutto ad Adua dicendole: “Tu hai parlato con Tommaso, non ti ricordi? Fai un passo indietro. Prima di entrare nella casa”.

A quel punto lei ha ricordato tutto, ha spalancato gli occhi e si è coperta la bocca: “Schifoso. Che schifo che fa”. Poi ha continuato a negare tutto, anche se la sua reazione è stata più che evidente.