Grande Fratello, riassunto puntata 2 ottobre: outing, maschere e squalifiche

Grande Fratello Vip, riassunto puntata 2 ottobre: outing, maschere e squalifiche. Durante la puntata andata in onda ieri sera, ne sono successe davvero di tutti i colori

Puntata esplosiva quella andata in onda ieri sera. Il Grande Fratello Vip continua a conquistare sempre di più i telespettatori, che quest’anno sono incollati alla televisione a seguire le vicende di questi concorrenti. La puntata è cominciata con l’espulsione di Denis Dosio dal programma: il ragazzo si è fatto scappare una bestemmia durante la diretta di due notti fa, e il fatto è stato reputato così grave da costargli la squalifica. Il ragazzo ha pianto tanto e si è prontamente scusato, in particolar modo con i suoi genitori. Gli inquilini della casa lo hanno salutato calorosamente e promesso di rivedersi presto al di fuori.

Grande Fratello Vip, riassunto della puntata: Adua fa outing a Massimiliano, Denis Dosio squalificato per bestemmia

Affrontato anche il tema di Briatore e Gregoraci. In primis c’è stato uno screzio tra Elisabetta e Pierpaolo, perché è stato mandato in onda il video in cui Pierpaolo raccontava a Matilde di ciò che lui ed Elisabetta si dicono in privato. Poi è stato mostrato ad Elisabetta quello che il suo ex marito sta dicendo di lei: a quel punto lei è esplosa, ha detto di essere stata fin troppo una signora ad essere stata zitta fino ad ora.

Infine è stato affrontato il tema outing di Adua Del Vesco a Massimiliano Morra. Lei ha mentito spudoratamente, dicendo che abbiamo capito tutti male, e Alfonso Signorini ha chiuso la questione probabilmente per proteggere Morra da una cosa orrenda e atroce come l’outing. Tommaso Zorzi ha poi riaperto l’argomento, quando è andato in confessionale per fare la nomination: “Nomino Adua perché anche a me aveva detto che Massimiliano era gay”.