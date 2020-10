Grave incidente stradale, frontale auto contro bus di linea

A Marano di Mira è avvenuto uno scontro frontale tra un’automobile e un bus di linea. Quattro i feriti, morta la 22enne alla guida dell’auto

MARANO DI MIRA – Tragico incidente stradale quello avvenuto oggi intorno a mezzogiorno a Marano di Mira nel veneziano. A scontrarsi frontalmente un’auto, una Fiat Bravo, e un bus di linea della ACTV: è deceduta la ragazza 22enne alla guida dell’auto mentre sono 4 i feriti riscontrati all’interno del mezzo pubblico.

Per motivi che devono ancora essere dimostrati, l’auto guidata da Raffaella Cordi si è scontrata frontalmente contro il bus di linea. I vigili del fuoco ed i soccorritori del Suem hanno potuto solo riscontrare il decesso della giovane, e hanno poi estratto il conducente del bus rimasto incastrato.

I 4 feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale dalle diverse ambulanze arrivate sul posto. Sono ora in corso le i rilievi da parte delle forze di polizia per determinare le cause del sinistro.

