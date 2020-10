Il brufolo più “cattivo” della storia umana: la scoperta del male

Quante volte ci capita di mettere le dita nel naso e non prestare attenzione anche alle minime conseguenze che potrebbe causare questo gesto?

“Non mettere le dita nel naso, oppure in bocca, che prendi infezione!” – quante volte abbiamo avuto a che fare nella nostra vita con queste esclamazioni metaforiche che poi, proprio tanto bene alla salute non fanno?

Le dita negli orifizi in generale è un disturbo continuo del sistema nervoso, infelice che qualche sospetto “parassita” possa compromettere anche lievemente le funzioni dell’organismo. Ed ecco che incosciamente sono frequenti i gesti dell’uomo, che si trascina con sè anche e soprattutto in età avanzata.

Nel caso dei bambini potrebbe trattarsi di un’ingenuità palese, un atto di apprendimento a prendere dimistichezza con il proprio corpo. E in questo caso non è solo l’orifizio nasale ad essere preso di mira. Lo sguardo tenerissimo dei neonati è l’espressione della loro genuinità e ingenuità allo stesso tempo.

Discorso diverso per gli adulti che invece dovranno prestare molta attezione se ci tengono a mantenere inalterata la pressione del sangue al proprio cervello!

L’insofferenza nasale può essere sinonimo di un “male”: “Non metterti le dita nelle narici!”

Quante volte non prestiamo abbastanza attenzione alle cose che facciamo? In questo speciale tour di disattenzioni rientra senz’altro, la salute del proprio naso. In età adulta non sono frequenti i “tic” che portano la mano dell’uomo a contatto con batteri e virus dell’atmosfera, ma se si verificano, un pò di precoccupazione deve pur sempre “scapparci”.

Capita spesso infatti di trovarsi a “battagliare” all’interno delle narici con fastidi a noi poco noti, come la presenza inadeguata di un pelo “fuori posto”, piuttosto che un foruncolo o brufolo. Nella maggior parte dei casi, si tratta di qualcosa di innocuo, facilmente estraibile per gli abituè delle dita al naso.

In altri casi invece potrebbe trattarsi di un brufolo più “cattivo“. Potremmo, in queste circostanze trovarci di fronte ad un problema molto serio, di “vestibolite nasale”. Ovvero un’infezione batterica che in alcuni casi può anche ostruire il passaggio del sangue nelle vene nasali, che si collegano al cervello.

Le conseguenze a lungo termine, seppur difficilmente raggiungibili possono essere il coma o la morte su colpo. I diversi sintomi di “vestibolite” possono essere riconosciuti attraverso la presenza di rossore esterno delle narici, rigonfiamenti e croste con sangue morto all’interno.

Quindi, mi raccomando non sottovalutare anche le “piccole” circostanze e soprattutto ricorda di…“non metterti le dita nel naso!”

