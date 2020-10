J-Ax annuncia il singolo “Via di qua”, insieme a uno dei rapper più amati del momento

J-Ax ha annunciato l’arrivo di un nuovo singolo, “Via di qua”. Sarà una collaborazione con uno dei rapper più in voga del momento e lo ha annunciato lanciando un contest ai suoi fan

Il suo brano Una voglia assurda è stato uno dei tormentoni dell’estate 2020 e dopo aver pubblicato un album inedito realizzato durante la quarantena torna ora con un nuovo singolo. Il mese scorso J-Ax ha regalato al pubblico un disco intitolato Uncool&Proud e lo ha fatto sotto uno pseudonimo, J-Axonville. In questa occasione ha voluto variare e dedicarsi a sonorità punk rock, ma ora è tempo di tornare al rap. Venerdì 9 ottobre uscirà il suo nuovo singolo insieme a un giovane particolarmente apprezzato sulla scena musicale attuale, Mr Rain.

“Via di qua”, il nuovo singolo di J-Ax insieme a Mr Rain

Inizialmente J-Ax aveva pensato di lanciare un contest ai suoi fan domandandoli con chi secondo loro aveva collaborato nel nuovo singolo. I vincitori avrebbero ricevuto in premio un’anteprima del brano. A rovinargli il gioco ci ha pensato pero’ proprio Mr Rain che ha spifferato la notizia in un commento pochi giorni prima della fine del contest. Il rapper lo ha ringraziato scherzosamente per averlo fatto, dichiarando che i vincitori erano stati ugualmente individuati. A loro spetterà il premio annunciato.

Con una foto che li ritrae insieme in un bar è stata confermata ufficialmente la collaborazione. “Io e Mr Rain davanti a una birretta avevamo un annuncio speciale. ‘Via di qua’ fuori il 9 ottobre“, ha presentato così il nuovo singolo. J-Ax continua a dimostrare di volersi rivolgere ai più giovani che negli ultimi anni hanno iniziato ad apprezzare sempre di più la musica del rapper.

Per Mr Rain questo sarà il secondo brano pubblicato quest’anno, dopo il singolo Fiori di Chernobyl uscito lo scorso marzo. I suoi fan attendono pazientemente un nuovo album essendo passati tre anni dal suo disco Butterfly Effect. Per ora dovranno accontentarsi di ascoltare il risultato del lavoro svolto insieme allo “zio” Ax.

