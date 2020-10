Lastra di marmo cade su avvocato di Salvini, è dramma

L’avvocato di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno, che oggi si trova a Catania per il caso Gregoretti ha subito un incidente, è in carrozzina

Ore concitate per l’esito sul caso Gregoretti e la decisione su Matteo Salvini, ex ministro dell’interno imputato nel processo per sequestro di persona.

Nel mente però avviene un fatto inaspettato. Un incidente colpisce l’avvocato dell’ex ministro dell’interno, Giulia Bongiorno che è uscita dal tribunale in carrozzina. E’ stata colpita da una lastra di marmo caduta dentro il tribunale di Catania.

Secondo quanto riportato da lasicilia.it si sarebbe trattato di una piccola copertura, in marmo, che è caduta dalla parte più bassa della parte dell’aula ed ha colpito la Bongiorno su un piede. L’avvocato era in aula durante la camera di consiglio del Gup per il Caso Gregoretti.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno medicato l’avvocato mettendole del ghiaccio sul piede e facendole una fasciatura. A fine udienza la legale di Matteo Salvini è uscita dal tribunale su una sedia a rotelle e subito ha annunciato che farà un’interrogazione parlamentare sullo stato dell’edilizia giudiziaria in Italia. Ad attenderla fuori anche Salvini come si vede in un breve video pubblicato da Repubblica.